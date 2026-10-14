Затримки з товарами та збитки на мільярди: в АТБ відповіли, чи буде дефіцит в магазинах

У компанії наголосили, що зіткнулися з проблемами у логістиці.

Внаслідок ударів російських окупантів по складах компанії АТБ доставка товарів до магазинів торговельної мережі відбувається з затримками. Проте про дефіцит товарів наразі не йдеться, повідомили УНІАН в пресслужбі компанії.

В компанії не фіксують брак конкретної продукції, а натомість вказують, що "логістика ускладнена в принципі – без особливостей по товарних категоріях".

Внаслідок ворожих атак на складські приміщення частина товару мережі була втрачена. Збитки від пошкодженої або знищеної продукції йдуть на мільярди гривень, але поки в АТБ не можуть назвати конкретну суму. Водночас в компанії запевняють, що торговельна мережа не планує скорочувати персонал.

Відео дня

АТБ – головні новини

28 вересня російські окупанти уразили склади мережі АТБ в Київській області. В компанії підтвердили факт влучання, проте деталі з безпекових причин не коментували. Водночас з’явилося багато світлин від ДСНС з ймовірного місця прильоту.

5 жовтня повідомлялося, що сайт АТБ атакували хакери, які погрожували оприлюднити особисті дані усіх клієнтів порталу, якщо компанія впродовж двох годин не заплатить викуп у розмірі 400 тисяч доларів. В свою чергу користувачі скаржились на перебої в роботі сайту.

Вас також можуть зацікавити новини: