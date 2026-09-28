Росіяни вдарили по складах з продукцією АТБ: що відомо про наслідки (фото)

Під час гасіння пожежі на складах у Київській області у повітрі виявили аміак.

Сьогодні, 28 березня, Росія вдарила по складах мережі АТБ в Київській області. Там знищено велику кількість товарів, які мали потрапити до споживачів.

Факт влучання у склади компанії в АТБ підтвердили. Начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко сказав про це в коментарі УНІАН, не розголошуючи деталі.

"Так. Підтверджуємо влучання у наш склад. Але цю інформацію ми не коментуємо з безпекових причин", – зазначив Демченко.

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За словами голови Київської ОДА Тимура Ткаченка, є наслідки ворожої атаки у Броварському районі. У дописі в Telegram він повідомив, що в одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. При цьому зазначав, що загиблих і постраждалих не було. Ймовірно, йдеться саме про склади АТБ.

Також ДСНС в Київській області повідомляла, що внаслідок російської атаки в межах одного населеного пункту Броварського району Київщини виникли пожежі у двох складських приміщеннях.

На фото, яке демонструють рятувальники, що відбувається гасіння пожежі на складі, де вціліли пляшки з Кока-колою, банки з пивом. В той же час видно і залишки згорілої продкції.

У повітрі виявлено аміак

Зазначалося, що до ліквідації однієї з пожеж залучено підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. "Під час проведення хімічної розвідки безпосередньо в зоні пожежі виявлено незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃). За межами зони пожежі, зокрема у Броварах, перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає", - йшлося в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раіше російські окупанти вже атакували склади двох великих торговельних мереж в Київській області. Зокрема, 31 серпня було атаковано склад Varus у Київській області. Атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість товарів. Тоді в компанії попередили, що можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях магазинів мережі.

Тоді ж ворог атакував склади АТБ в селищі Погреби Броварського району. За даними голови Київської ОДА Тимура Ткаченка тоді в області було поранено четверо людей.

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