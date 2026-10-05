Сайт мережі АТБ зазнав хакерської атаки: що кажуть у компанії

Зловмисники вимагали 400 тисяч доларів впродовж 2 годин.

У понеділок, 5 жовтня, у мережі почала ширитись інформація про злам сайту АТБ.

Зазначалось, що сайт атакували хакери і погрожували оприлюднити особисті дані усіх клієнтів порталу, якщо компанія впродовж двох годин не заплатить викуп у розмірі 400 тис. дол. у форматі USDT чи біткоїн.

Користувачі тим часом скаржились на перебої в роботі сайту.

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У самій компанії підвердили у коментарі УНІАН наявність певної проблеми з сайтом, зазначивши, що цим питанням займаються відповідні фахівці. Водночас закликали не розганяти "зраду".

"По-перше, не потрібно поки розганяти зраду. Відповідні служби та фахівці займаються цією проблемою. Згодом надамо офіційне розʼяснення", – зазначає начальник управління з корпоративних комунікацій компанії Сергій Демченко.

Згодом у компанії зазначили, що даним клієнтів компанії нічого не загрожує і таким чином зловмисники блефували в надії отримати викуп.

Сайт АТБ працював з перебоями, станом на 15:50 на ньому проводять технічні роботи.

АТБ – головні новини

28 вересня російські окупанти уразили склади мережі АТБ в Київській області. В компанії підтвердили факт влучання, проте деталі з безпекових причин не коментували. Водночас з’явилося багато світлин від ДСНС з ймовірного місця прильоту.

Після удару ворога по складських приміщеннях в магазинах АТБ може бракувати певних непродовольчих товарів, повідомляли ЗМІ. Побутова хімія представлена переважно базовими позиціями – такими, як туалетний папір. Водночас скоротився вибір шампунів, дезодорантів та дитячих підгузків.

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