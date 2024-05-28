Брюссель надасть кошти на відновлення Чернігівської області.

Бельгія передасть Україні у 2024 році прибуток від заморожених активів Російської Федерації. Мова йде про суму у 1,7 мільярда євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 млрд 700 млн євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови. Бельгія буде виділяти кошти на відновлення нашої Чернігівщини", - повідомив Зеленський.

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Окрім того, президент зазначив, що ведеться робота над тим, аби в Україні відкрився офіс бельгійської агенції розвитку.

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Бельгія планує направити всі отримані відсотки із заморожених російських активів на відновлення України. Бельгія заморозила російські активи загальною вартістю 58 мільярдів євро. Крім того, Бельгія заблокувала російські фінансові транзакції на 191 мільярд євро.

Крім того, 28 травня міністр закордонних справ країни Хаджа Лабіб повідомила, що Брюсель поставить Києву 30 винищувачів F-16 з власних запасів до 2028 року. На думку міністра, ця підтримка Києва необхідна, щоб зупинити Путіна.

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