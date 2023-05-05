Бельгія заморозила російські активи загальною вартістю 58 млрд євро. Крім того, Бельгія заблокувала російські фінансові транзакції на 191 млрд євро.

Бельгія планує направити всі отримані відсотки із заморожених російських активів на відновлення України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Олександр де Кроо під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, повідомляється на сайті бельгійського уряду.

За даними Мінфіну країни Бельгія заморозила російські активи загальною вартістю 58 млрд євро. Крім того, Бельгія заблокувала російські фінансові транзакції на 191 млрд євро.

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За словами де Кроо, в березні Бельгія вирішила направити частину відсотків від податку на заморожені активи на підтримку України, але уряд країни хотів би використовувати для цього всі отримані відсотки.

"Зараз ми досліджуємо, як можемо повністю використовувати доходи з цих російських активів на підтримку відновлення України. Бельгія готова відігравати провідну роль у цьому в Європейській комісії", - заявив прем'єр-міністр Бельгії.

Заморожені російські активи

Європейський союз намагається знайти і заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями.

Станом на листопад 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

У жовтні глави країн-членів ЄС доручили Європейській комісії підготувати варіанти використання заморожених російських активів для відновлення України. У лютому Єврокомісія запропонувала посилити зобов'язання зі звітності банками про заморожених активах Росії, а також російських компаній і фізичних осіб.

У березні 2023 року в ЄС придумали, як використовувати заморожені активи РФ на користь України.

14 квітня 2023 року США заявили про те, що хочуть використовувати заморожені активи РФ для відновлення України.

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