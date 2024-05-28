У 2024 році Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Як сказано на сайті президента України, Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року.

Зокрема, таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку Україні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі.

"Уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч", - сказано у повідомленні.

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Також Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

Разом з тим, окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові.

Крім того, поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

До того ж, в угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Як відзначили в Офісі президента України, Бельгія – 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Безпекова угода між Україною та Іспанією

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Україна та Іспанія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія до 2027 року надасть 5 млрд євро на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

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