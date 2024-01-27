Президент також підписав указ, яким започаткував Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це йдеться на сайті глави держави та у відповідних указах №30-31/2024 від 26 січня.

В указі "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану" сказано, що утворюється консультативно-дорадчий орган – Рада з питань підтримки підприємництва. Вона сприятиме консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереженню та розвитку підприємницького потенціалу.

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При цьому, основними завданнями ради є системний аналіз забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, формування державної політики щодо гарантування права на підприємництво, напрацювання та внесення на розгляд президента пропозицій щодо шляхів розв’язання проблемних питань.

Також рада має сприяти налагодженню ефективної взаємодії держави із суб’єктами господарювання, профільними громадськими об’єднаннями, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

До того ж, указом затверджено персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва. До її складу увійшло семеро осіб (за згодою):

президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "Нова Пошта" В’ячеслав Климов;

співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк;

співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" Олег Гороховський;

президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко;

член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей;

член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "Аджакс Сістемс Манюфекчурінг" Олександр Конотопський;

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Крім того, задля забезпечення ефективного діалогу й об’єднання зусиль влади та бізнесу для подолання викликів і наслідків, спричинених збройною агресією РФ, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації та зростання економіки Зеленський підписав указ, яким започаткував Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

Зокрема, платформу створено для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів, представників релокованих підприємств, великого, середнього, малого українського бізнесу, громадських об’єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених, експертів.

Офіс президента, Кабмін, обласні держадміністрації спільно з об’єднаннями підприємців й експертами мають представити концепцію та структуру функціонування платформи та забезпечити початок її роботи протягом місяця.

Підприємництво в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності у час воєнного стану. Президент відзначив, що чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями.

Як уточнив президент, перед усіма одне завдання - це зміцнення української економіки та нашого суспільства.

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