За участі представників бізнесу буде створено Раду з підтримки підприємництва.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності у час воєнного стану.

"Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу", - відзначив Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

Зокрема, глава держави додав, що представники бізнесу - це відомі імена, відомі очільники українських компаній. "Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди", - зазначив глава держави.

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Водночас, як уточнив президент, перед усіма одне завдання - це зміцнення української економіки та нашого суспільства. Зеленський підкреслив, що окрім цього, має бути абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів.

"Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого - все детально в указі", - наголосив Зеленський.

Він запевняє, що держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. "Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників і працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!", - повідомив президент.

Також, на сайті президента було опубліковано указ №21/2024 від 23 січня "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану". Цим указом було уведено у дію відповідне рішення РНБО.

Що вирішили на РНБО:

Зокрема, президентові України було рекомендовано утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Крім того, Кабінетові Міністрів України доручено невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до окремих законів:

Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки України;

Кримінального процесуального кодексу України, законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України;

Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо врегулювання граничного рівня прибутку для державних контрактів, що виконувалися / виконуються під час дії правового режиму воєнного стану;

Також, уряду доручено провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

Разом з тим, Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, Службі безпеки України доручено:

провести у тримісячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх подальшого застосування, а також актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах;

утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання.

Крім того, Офісу Генпрокурора спільно зі СБУ, ДБР, Нацполіцією, БЕБ рекомендовано:

невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб’єктів господарювання.

Ще рекомендовано Офісу Генерального прокурора спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України забезпечити розроблення аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів і модуля подання онлайн скарг від підприємців, а також внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування Єдиною реєстру досудових розслідувань.

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