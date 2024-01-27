Її роботу має організувати уряд разом з Офісом президента та обласними державними адміністраціями.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про започаткування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". Її завдання полягатиме у створенні умови для постійної комунікації та координувати взаємодію державних органів із підприємцями.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 26 січня. Відповідний указ також опублікували на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, на цій платформі буде представлений і малий, і середній, і великий бізнес із різних регіонів України, а також інвестори та релоковані підприємства.

Відео дня

"Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", - сказав він.

Її роботу має організувати уряд разом з Офісом президента та обласними державними адміністраціями.

Зеленський також розповів, що завданням платформи буде налагодження комунікації між владою і бізнесом. Це, за його словами, вона "створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями".

Крім того, президент підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка має аналізувати стан підприємництва в Україні та реагувати на виявлені проблеми.

Робота бізнесу в Україні - деталі

Документальні позапланові перевірки не передбачені планом роботи податкового органу. Однак податківці можуть їх провести за наявності хоча б однієї з підстав, визначених п. 1 ст. 78 Податкового кодексу, повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великим платниками податків.

Штрафи за невикористання бізнесом касових апаратів у рази перевищили довоєнний рівень за підсумками неповного 2023 року, грудня-листопада. Державна податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО) на 1,65 млрд грн.

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