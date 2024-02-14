Ідея уже фіналізується міністрами.

Кабінет міністрів України розглядає варіант концепції бронювання, який передбачає прив’язку до сплати податків. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтервʼю LIGA.net.

"Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні", – зазначив Борняков.

За його словами, ідея уже фіналізується міністрами. Заступник голови Мінцифри сподівається, що незабаром можна буде очікувати на фінальний концепт.

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Чиновник озвучив інформацію про 6000-7000 гривень податків на місяць як умову бронювання.

"Готуються зміни щодо звітності, щоб вона була кожен місяць, і наша система зчитувала, з'являвся якийсь документ, що підтверджує бронювання на таких умовах. Для "Дія.City" буде ставитися вищий поріг зарплати", – додав Борняков.

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН писав, що влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації. Офіс президента та ініціативна група в Раді розробили дві різні концепції економічного бронювання.

Станом на початок лютого громадяни можуть звільнятись від мобілізації у разі бронювання, порядок якого визначений відповідною постановою Кабміну. Існує певний алгоритм бронювання.

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