Бронювати важливий персонал зможуть всі підприємства, а не лише критично важливі.

У Верховній Раді готують нові правила бронювання співробітників. Депутати пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на драфт документа.

Зазначається, що депутати економічного комітету парламенту кілька тижнів працювали над новим законопроектом, який змінює процес бронювання співробітників. Головна відмінність від запропонованої наприкінці 2023 року концепції Офісу президента полягає у відмові від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника, незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати "в білу" та сплачувати податки до бюджету.

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"Встановлення будь-яких критеріїв (щодо заробітної плати. – ред.) сприйматиметься суспільством як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", – заявив виданню голова економічного комітету та співавтор законопроекту Дмитро Наталуха.

За його словами, бронювати важливий персонал зможуть всі підприємства, а не лише ті, які Кабмін визначив критично важливими.

Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн. За різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд до 155 млрд грн на рік. Проте це не фінальна версія, документ ще доопрацьовується.

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН писав, що обговорюється норма про встановлення фінансової межі бронювання військовозобов'язаних. Пропонується встановити мінімальну межу сплати податків в 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає приблизно 33 400 гривень окладу.

Водночас у Мінкульті поставили крапку в питанні бронювання діячів культури. В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував можливість бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств.

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