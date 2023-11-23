Минулого року компанія внесла до бюджету Росії близько 117 млн дол. США.

Німецька компанія Knauf, один з найбільших у світі виробників будматеріалів, внесена до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, підставою для цього стало те, що лише за 2022 рік Knauf сплатив до бюджету держави-терориста РФ близько 117 млн дол. США. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України.

При цьому в НАЗК зазначають, що Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136.

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"Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена в РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в рф налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії", - повідомляє НАЗК.

В повідомленні сказано, що керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом, зокрема, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного консула Російської Федераці.

В НАЗК зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора.

Також німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

"Фахівці з Knauf продовжують будувати міста країні-агресору. Це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйновpаних житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf", - наголошують в НАЗК.

Міжнародні спонсори війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН у вересні, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни.

Верстати цих компаній агресор використовує для виробництва зброї. Зазначається, що Росія продовжує утримувати та купувати верстати цих компаній попри введені проти неї санкції.

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