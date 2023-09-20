Верстати компаній SPINNER та DMG MORI агресор використовує для виробництва зброї.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як йдеться в повідомленні пресс-служби НАЗК, верстати цих компаній агресор використовує для виробництва зброї. Зазначається, що Росія продовжує утримувати та купувати верстати цих компаній попри введені проти неї санкції.

SPINNER

Серед імпортерів компанії - підприємства російського військово-промислового комплексу, що розробляють та виготовляють компоненти до літаків Су та МІГ.

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З 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року, до РФ було імпортовано верстатів та комплектуючих SPINNER на майже 15 млн доларів. Після початку широкомасштабної війни, обсяг постачання обладнання компанії до країни-агресора збільшився на 500%.

DMG MORI

Компанія має 16 виробничих заводів та 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. На ринку Росії представлена через ТОВ "ДМГ Мори Рус", яке управляє ТОВ "Ульяновский станкостроительный завод". DMG MORI досі залишається активним учасником на ринку Росії, що суперечить її офіційним заявам.

Спонсори війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни. Перша компанія представлена в Росії брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Друга – Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M тощо.

Також до списку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи в Росії потрапили британська корпорація Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve та інші), банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногигант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших), а також компанія Mondelez International ("Барні", Oreo, Milka тощо).

Окрім того, світового виробника алкоголю Bacardi визнано міжнародним спонсором війни.

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