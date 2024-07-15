Провідні мобільні оператори в України розповіли, як підготувалися до відключень світла.

Через відключення електроенергії в Україні інфраструктура мобільних операторів стає залежною від встановлених на базових станціях батарей і генераторів.

У "Київстар" повідомили, що для посилення стійкості своєї мережі зв’язку під час блекаутів компанія від початку повномасштабного вторгнення замінила на базових станціях мобільного зв’язку 115 тис. літієвих акумуляторів, які використовуються як резервне джерело живлення. Нові акумулятори дозволять збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше.

Водночас у компанії відмічають, що забезпечити кожного абонента якісним зв’язком та інтернетом за відсутності електроживлення на базових станціях технічно неможливо.

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"Навіть попри всі зусилля співробітників "Київстару", підключити до автономної генерації всі без винятку об’єкти телеком-мережі технічно неможливо. Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повного перезаряджання. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними й довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні базових станцій генерувальними потужностями", – сказали в "Київстар" у коментарі ТСН.

У свою чергу, в Vodafone розповіли, що 100% їх базових станцій забезпечені акумуляторами. Тому в теорії вони б мали протягом короткого часу переключатися на роботу від акумуляторів. Втім, на практиці все залежить від стану акумулятора на цей момент.

"Він може, наприклад, не встигнути дозарядитися після попереднього відключення, адже на заряджання, залежно від типу акумулятора, потрібно до 6 годин", – зазначила прес-служба оператора.

Також у Vodafone додали, що найвразливішими є акумулятори старого типу, які не були розраховані на часті тривалі відключення. Тому протягом останніх двох років проводиться встановлення батарей нового, літій-ферумного типу.

"Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації за частих і тривалих відключень електропостачання та здатні забезпечувати в 13 разів більше циклів заряджання", - відмітили в Vodafone.

Крім того, в компанії lifecell також підтвердили, що коли електроенергія зникає, то їх інфраструктура стає залежною від батарей і генераторів, які потребують постійного підзаряджання та заправки.

За словами оператора, для повного заряду батарей необхідно щонайменше 4 години стаціонарного живлення, а для живлення однієї базової станції від генератора необхідно до 50 літрів дизельного пального на добу.

"Забезпечувати роботу мережі під час тривалих знеструмлень від альтернативних джерел живлення з такою якістю зв’язку, як від стаціонарного живлення, фізично неможливо, адже lifecell має близько 10 тисяч базових станцій по всій Україні. Тому насамперед ми забезпечили автономним живленням критичну інфраструктуру, вузлові технологічні майданчики, які в разі знеструмлень надають зв’язок для більшої частини абонентів lifecell", - додали в компанії.

Відключення світла – останні новини

12 липня секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що найгірший сценарій з енергопостачанням може бути таким, що в оселях киян буде світло лише по чотири години на добу.

Колишня радниця глави Нафтогазу, член координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль повідомила, що Росія за останні два роки масових ударів по українській енергетиці не досягла своєї мети.

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