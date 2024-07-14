З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

В Україні 15 липня за розпорядженням "Укренерго" графіки відключень світла будуть застосовувати впродовж всієї доби.

В "Укренерго" повідомили, що з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень.

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Вони можливі теж впродовж всієї доби.

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Ситуація з електроенергією в Україні

Російська Федерація намагається повністю знищити українську енергосистему, б'ючи ракетами та дронами по об'єктах генерації та передачі електроенергії.

13 липня Польща готова постачати Україні електроенергію. Зокрема, Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні електроенергію, вироблену на польських ТЕС. Варшава таким чином хоче не тільки підтримати Київ прийдешньої зими, а й скоротити плату за викиди.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в кращому разі взимку електроенергії не буде по 12 годин на добу. Однак цілком імовірно, що буде й інший сценарій, коли світло даватимуть 6 годин на добу в пікові періоди, а, можливо, і менше.

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