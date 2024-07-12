Вересень та жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями за відсутності додаткових руйнувань.

Росія за останні два роки масових ударів по українській енергетиці не досягла своєї мети, вважає колишня радниця глави Нафтогазу, член координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

"Я би сказала ні, тому що вони дуже розраховували, наскільки я розумію, на психологічний ефект від руйнування нашої енергосистеми, вони розраховували підняти хвилю біженців. Але вони знову прорахувалися в реакції українців. Так, нам всім дуже важко, але хвилі еміграції не відбулося", - сказала вона в інтерв’ю "Українській правді".

Зеркаль зазначила, що українці зараз переживаємо дуже важкий місяць, а у серпні має стати трохи легше – вийдуть з ремонту атомні блоки.

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"Вересень – жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями, якщо не буде ніяких додаткових руйнувань. А потім буде зимовий період і очікувати якогось полегшення поки немає звідки", - додала вона.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що через десять днів можна очікувати покращення ситуації в енергетиці. Це пов’язано з виведенням з ремонту блоку АЕС та зменшенням спеки.

Державна інспекція енергетичного нагляду України поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях, повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

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