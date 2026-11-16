Будівельні матеріали різко дорожчають: забудовники обіцяють злет цін на житло

До кінця року окремі категорії будматеріалів та інженерного обладнання можуть додатково зрости в ціні на 10-20%.

Зростання вартості будівельних матеріалів, руйнування виробничих потужностей і перебої з енергопостачанням можуть призвети до нової хвилі подорожчання на первинному ринку житла. Про це повідомила комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець у пресрелізі, наданному УНІАН.

За попередніми оцінками, до кінця року окремі категорії будматеріалів та інженерного обладнання можуть додатково зрости в ціні на 10-20%. Водночас під час планування нових проєктів на 2027 рік частина девелоперів може закладати збільшення собівартості будівництва ще на 15-20%. За таких обставин перегляд цін можливий не лише в майбутніх, а й у вже розпочатих житлових проєктах.

За її словами, подорожчання будівництва вже набуло системного характеру. У липні 2026 року вартість будівельних робіт зросла на 1,2% порівняно з червнем, а в серпні ще на 1,7%. При цьому в річному вимірі зростання сягнуло 25,4%, а безпосередньо у житловому будівництві – 21,5%.

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За підрахунками аналітиків GAZDA, лише за перші 8 місяців року собівартість зведення одного квадратного метра в західних регіонах України збільшилася приблизно на 10-12%.

Експертка зауважила, що на тлі війни звичні механізми ціноутворення в будівництві істотно змінилися. Якщо раніше головними чинниками були вартість будівельних матеріалів, енергоносіїв, оплата праці та логістика, то зараз дедалі більший вплив мають наслідки російських обстрілів.

"Станом на сьогодні вартість будівництва залежить не лише від звичайних економічних процесів, а й від того, наскільки сильно війна пошкодила виробничі та логістичні ланцюжки. Знищений склад або зупинене підприємство – це і прямі збитки, і дорожче транспортування, пошук інших постачальників, додаткові витрати на енергію та матеріали. І все це зрештою входить у вартість квадратного метра", - наголосила Бігунець.

За її оцінками, від початку 2026 року собівартість виробництва окремих видів будматеріалів збільшилася на 30-50%. Найбільш чутливими до подорожчання залишаються бетон, цегла, будівельні розчини, арматура та кабельно-провідникова продукція.

Ситуацію ускладнює необхідність заміщення частини української продукції імпортною. Зокрема, аналогічні матеріали польського або чеського виробництва в окремих категоріях уже можуть коштувати на 10-15% дорожче. Відтак навіть тимчасові перебої в роботі українських виробників здатні позначатися на кінцевій собівартості будівництва.

Разом з тим, як пояснила експертка, збільшення витрат девелоперів не означає автоматичного підвищення цін на квартири в аналогічних пропорціях. Усе залежатиме від ступеня готовності будинку, сформованих запасів матеріалів, фінансових можливостей забудовника та платоспроможного попиту.

Ринок житла в Україні - останні новини

За результатами дослідження DIM.RIA, протягом жовтня медіанна ціна квадратного метра у новобудовах здебільшого зростала по Україні. У Києві медіанна вартість квадратного метра сягнула 1 504 дол. Серед районів столиці найдорожчим залишається Печерський.

Раніше повідомлялося, що на заході України стрімко скорочувалася пропозиція житла для оренди на тлі хвилі переїздів із великих міст. Тоді найгостріша ситуація спостерігалася в Ужгороді, де середня оренда за рік подорожчала на 50%.

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