У Києві більше не найдорожче житло: де в Україні різко злетіли ціни на оренду

Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпаття зрівнялася зі столичною.

У жовтні медіанна ціна оренди однокімнатної квартири на Закарпатті зросла на 17% і становила 34 тис. грн/міс., а в Києві ціна впала на 21% і опустилась до 26 тис. грн/міс., йдеться в дослідженні DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН.

Вартість оренди в регіонах:

Івано-Франківська область – 25,3 тис. грн (+12% за місяць, +48% за рік);

Вінницька область – 22 тис. грн (за місяць ціна не змінилась, +47% за рік);

Дніпропетровська область – 22 тис. грн (за місяць ціна не змінилась, +47% за рік);

Львівська область – 21 тис. грн (+3% за місяць, +24% за рік);

Тернопільська область – 20,7 тис. грн (+15% за місяць, +81% за рік).

Зазначається, що в столиці найдорожча оренда однокімнатної квартири у Печерському районі, де середня ціна становить 36,8 тис. грн на місяць. Найдоступніші пропозиції у Деснянському районі, де оренда коштує в середньому 12 тис. грн.

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Вторинний ринок

За результатами дослідження, в жовтні медіанна вартість однокімнатної квартири на Закарпатті зрівнялась з вартістю у Києві та становила 85 тис. дол. При цьому найдоступніше житло наразі на Херсонщині, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить 16 тис. дол.

У більшості західних регіонів ціни на вторинну нерухомість зростали впродовж місяця. Найбільший стрибок фіксувався у Тернопільській (+6% до 65 тис. дол.), Закарпатській (+5%) та Львівській (+5% до 84,3 тис. дол.) областях. Помітне падіння відбулось у Черкаській (-13% до 48,3 тис. дол), Рівненській (-8% до 57 тис. дол.) та Чернігівській (-7% до 35,5 тис. дол.) областях.

Водночас у столиці ціни на житлову нерухомість впали у всіх районах. Найактивніше подешевшали пропозиції двокімнатних квартир у Святошинському (-23% до 70 тис. дол.) та Дніпровському (-18% до 82 тис. дол.) районах.

При цьому найдорожчим районом столиці залишається Печерський, з медіанною ціною однокімнатної квартири 179 тис. дол. Найдоступніший - Деснянський район, де медіанна вартість такої квартири становить 46 тис. дол.

Ринок новобудов

Експерти вказали, що протягом жовтня медіанна ціна квадратного метра у новобудовах здебільшого зростала по Україні. Найбільше здорожчання зафіксовано у Запорізькій (+10,7% до 568 дол. за кв. м.), Полтавській (+6,2% до 873 дол. за кв. м.), Кіровоградській (+5,2% до 1069 дол. за кв. м.) областях, а також у Києві (+5,8%). Помітне здешевлення квадратного метра відбулось у Чернівецькій (-8,3% до 797 дол. за кв. м.) та Івано-Франківській (-5,5% до 1016 дол. за кв. м.) областях.

У Києві медіанна вартість квадратного метра сягнула 1 504 дол. Серед районів столиці найдорожчим залишається Печерський, де медіанна ціна новобудов становить 2 855 дол./кв. м, а найдоступнішим – Деснянський, де медіанна ціна на рівні 864 дол./кв. м.

Ринок житла в Україні - останні новини

Попри складну безпекову ситуацію та проблеми з енергетикою, Київ залишався найдорожчим містом України для орендарів. У столиці середня вартість оренди квартири становила 33 тис. грн на місяць.

На початку жовтня повідомлялося, що на заході України стрімко скорочувался пропозиція житла для оренди на тлі хвилі переїздів із великих міст. Найгостріша ситуація спостерігалася в Ужгороді, де середня оренда за рік подорожчала на 50%.

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