Зазначається, що інфляція прискорилася.

У травні ціни на продукти в Україні падали через більший обсяг продукції старого врожаю на ринку. Фактична споживча інфляція цього місяця прискорилася до 3,3%, але була нижчою за прогноз НБУ.

У Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначено, що споживча інфляція прискорилася в червні, зокрема, через вичерпання минулорічного врожаю та падіння курсу гривні. Річна інфляція зросла приблизно до 5% - до мети Нацбанку.

Подальше зниження цін на продукти відбувалося завдяки більшій пропозиції через теплу погоду на початку цього року, а також через великий торішній врожай і переорієнтацію виробників на внутрішній ринок.

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Вартість картоплі та буряків, як і ціни на деякі фрукти, залишалися високими через обмежену пропозицію якісної продукції. Що стосується тваринництва, то знижувалися ціни на яйця.

При цьому в травні прискорилося зростання цін на пальне через виснаження запасів, ввезених за нижчою ціною, ослаблення курсу гривні, а також зростання цін на нафту.

За оцінками НБУ, з червня очікується зростання адміністративної інфляції з урахуванням підвищення тарифів на електрику.

У січні-травні цього року продовжився тренд на сповільнення інфляційних процесів - споживча інфляція виявилася найнижчою за останні роки та становила лише 2%. Утім, є чинники, які можуть призвести до прискорення зростання цін.

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