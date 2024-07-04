Серед іншого може зіграти свою роль вимушена затратна адаптація бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання.

У січні-травні цього року продовжився тренд на сповільнення інфляційних процесів – споживча інфляція виявилась найнижчою за останні роки і склала лише 2%. Втім, є фактори, які можуть призвести до прискорення зростання цін. Про це повідомляє Мінекономіки у своєму огляді.

Поточну цінову "млявість" експерти вважають відображенням змін, які мали місце в економіці воєнного часу. "Пригнічений споживчий попит не покривав поступове відновлення внутрішньої пропозиції", – йдеться у висновку Міністерства економіки.

Через це спостерігалась насиченість ринку при збереженні обмежених експортних можливостей. У той же час, профіцит пропозиції вважають тимчасовим і, на думку експертів, він лише частково стримує інфляційні тенденції.

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Головними ризиками прискорення зростання цін у Мінекономіки вважають:

витрати бізнесу на роботу в умовах обмеженого електропостачання;

подорожчання логістики;

підвищення закупівельних цін на сировину;

більш високі витрати на утримання персоналу (це стосується, зокрема, забезпечення безпеки праці).

Спеціалісти очікують, що в найближчій перспективі буде переважати вплив чинників, які мають інфляційний характер. Свою роль також будуть відігравати руйнація інфраструктури (і супутні з цим витрати) та дефіцит кадрів.

Ціни на продукти в Україні – динаміка

Раніше повідомлялось, що пропозиція сезонних фруктів та ягід в Україні знаходиться на непоганому рівні, однак ціни досить високі через мінливу погоду та ситуацію з постачанням електроенергії.

У той же час, як повідомлялось в кінці червня, в країні дешевшають овочі. Причиною цього називають новий урожай. Потроху знижується ціна на такі ягоди, як малина і лохина.

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