Тепер для чеських клієнтів доступні відділення "Нової пошти" у п’яти містах.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила одразу два нових відділення Nova Post в чеських містах Пльзень та Пардубице.

Як повідомляє прес-служба компанії, тепер для клієнтів в Чехії доступні відділення "Нової пошти" у п’яти містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

Зазначається, що у нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення "Нової пошти" (наразі крім Молдови, Румунії та Великої Британії).

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Відділення у м. Пльзень працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в місті Пардубице - за адресою: Sladkovského 458, 530 02. Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу.

Термін доставки з України – від 5 робочих днів. Також клієнти можуть замовити доставку кур'єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубице. Доставка кур'єром оплачується додатково.

Загалом "Нова пошта" вже відкрила відділення у 13 країнах Європи, а саме - Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Іспанії, Угорщині, Молдові та Великій Британії.

"Нова пошта" - останні новини

24 травня повідомлялося, що "Нова пошта" почала доставляти посилки, документи та вантажі до 100 кг між європейськими країнами, де є відділення Nova Post. Окрім поки Молдови, Румунії та Сполученого Королівства.

13 червня компанія запустила нову послугу пакування посилки кур'єром під час відправки з дому або офісу. Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

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