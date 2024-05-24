Послуга доступна у всіх країнах, де присутні відділення Nova Post.

Логістична компанія "Нова пошта" почала доставляти посилки, документи чи вантажі до 100 кг між європейськими країнами, де є відділення Nova Post, повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що послуга доступна у всіх країнах, де присутні відділення Nova Post, крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між країнами – від 2-х днів. Між країнами Європи Nova Post доставляє у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.

"На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих (близько 440 грн, – УНІАН), а в Іспанію – 65 злотих (понад 660 грн, – УНІАН). Плюс 10 злотих (біля 102 грн, – УНІАН) до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром", – йдеться в повідомленні.

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Для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або перелік заборонених до перевезення товарів треба:

відвідати сайт;

обрати країну, з якої буде відбуватись відправка;

перейти у розділ Міжнародна доставка;

обрати розділ Відправити в інші країни.

"Нова пошта" в Європі

30 квітня повідомлялося, що "Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії. Термін доставки з України складає від 8 днів.

13 травня "Нова пошта" вийшла на ринок Великої Британії. Так, ця країна стала 13 європейською країною, де працюють відділення Nova Post. Тоді відкрилося два представництва та було запущено кур’єрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію становить від 5 днів.

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