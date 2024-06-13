Замовити нову послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

Логістична компанія "Нова пошта" запустила нову послугу - пакування посилки кур'єром під час відправки з дому або офісу, повідомляє прес-служба.

"Відтепер, відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення. Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

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Для замовлення через застосунок потрібно:

під час оформлення відправлення обрати розмір коробки - мала, середня або велика;

натиснути плашку "запакувати";

натиснути плашку "крихка посилка", якщо відправлення крихке;

віддати посилку кур’єру - він сам запакує.

Оплата за пакування буде додана до послуги доставки:

конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг - безкоштовно;

маленька коробка (до 2 кг) - 10 грн;

середня (до 10 кг) - 30 грн;

велика (до 30 кг) - 70 грн;

пухирка для крихких відправлень - 15 грн

"Нова пошта" - останні новини

24 травня стало відомо, що компанія почала доставляти посилки, документи чи вантажі до 100 кг між європейськими країнами, де є відділення Nova Post, крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства.

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