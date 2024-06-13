Оплата за пакування буде додана до послуги доставки / фото УНІАН

Логістична компанія "Нова пошта" запустила нову послугу - пакування посилки кур'єром під час відправки з дому або офісу, повідомляє прес-служба.

"Відтепер, відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення. Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

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Для замовлення через застосунок потрібно:

  • під час оформлення відправлення обрати розмір коробки - мала, середня або велика;
  • натиснути плашку "запакувати";
  • натиснути плашку "крихка посилка", якщо відправлення крихке;
  • віддати посилку кур’єру - він сам запакує.

Оплата за пакування буде додана до послуги доставки: 

  • конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг - безкоштовно;
  • маленька коробка (до 2 кг) - 10 грн;
  • середня (до 10 кг) - 30 грн;
  • велика (до 30 кг) - 70 грн;
  • пухирка для крихких відправлень - 15 грн

"Нова пошта" - останні новини 

24 травня стало відомо, що компанія почала доставляти посилки, документи чи вантажі до 100 кг між європейськими країнами, де є відділення Nova Post, крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. 

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