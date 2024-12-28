Джанет Єллен вважає, що країна досягне боргового ліміту в січні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен, якій Джо Байден делегував повноваження щодо закону про допомогу Україні, заявила, що відомство в середині січня вживе заходів, щоб уникнути перевищення ліміту державного боргу. Вона закликала законодавців зробити відповідні кроки.

"2 січня 2025 року буде встановлено новий борговий ліміт у розмірі непогашеного боргу", - написала Єллен у листі спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим лідерам Конгресу, пише Bloomberg.

Однак казначейство отримає невелике відтермінування, оскільки 2 січня непогашений борг має скоротитися на 54 мільярди доларів завдяки очікуваному викупу цінних паперів, що перебувають у федеральному трастовому фонді.

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Економіст Goldman Sachs Group Inc. Алек Філліпс вважає, що остаточний "крайній термін для ухвалення рішення про ліміт заборгованості, ймовірно, настане не раніше липня-серпня 2025 року".

Деякі стратеги очікували, що угоду про призупинення або скасування ліміту буде досягти легше з огляду на контроль республіканців над Конгресом. Однак минулого тижня Трампу не вдалося домогтися включення заходу щодо зниження стелі держборгу в останній тимчасовий законопроєкт про федеральні витрати.

Суперечки навколо ліміту держборгу можуть призвести до напруження на фінансових ринках і чинити підвищувальний тиск на високі витрати США за позиками.

Ліміт держборгу - постійна проблема для фінансових ринків. Протистояння зазвичай призводить до зниження відсоткових ставок на першому етапі, оскільки Казначейство скорочує продажі короткострокових державних боргових зобов'язань, коли працює в умовах обмеження ліміту.

У жовтні Казначейство встановило баланс готівки в розмірі 700 мільярдів доларів на 1 січня, що, за його словами, відповідає законодавству, прийнятому в 2023 році. Станом на 26 грудня запас готівки становив 689 мільярдів доларів.

При перевищенні цієї суми Казначейство зможе використовувати фіскальний простір, створений завдяки надзвичайним заходам. За розрахунками стратегів ця цифра становить близько 320 мільярдів доларів, враховуючи призупинення щоденних інвестицій у пенсійний фонд для федеральних службовців і поповнення Стабілізаційного фонду біржі.

Економічні проблеми США - головні новини

У першому кварталі 2024 року економічне зростання в США сповільнилося до майже дворічного мінімуму, а інфляція підскочила до некомфортного рівня, перервавши хвилю високого попиту і приглушеного цінового тиску.

ВВП зріс на 1,6% у річному вимірі, що нижче за всі прогнози економістів. Основний двигун зростання економіки - особисті витрати - зростали повільніше, ніж прогнозувалося, на 2,5%. Зростання дефіциту торговельного балансу було найбільшим з 2022 року. Показник базової інфляції зріс на 3,7%, що стало першим квартальним прискоренням за рік.

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