Відповідний Меморандум опублікував Білий дім.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден делегував свої повноваження за законом про підтримку України главам Міністерства фінансів і Державного департаменту.

Меморандум про делегування певних функцій і повноважень відповідно до закону "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" опубліковано на сайті Білого дому.

Так, Байден делегував повноваження, покладені на американського президента низкою розділів цього закону, Джанет Єллен та Ентоні Блінкену. Йдеться про вилучення, конфіскацію та передачу російських активів.

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"Делегування повноважень, викладене в цьому меморандумі, поширюється на будь-які положення будь-яких майбутніх державних законів, які є такими самими або практично такими самими, як положення, згадані в цьому меморандумі", - йдеться в заяві.

Байдена закликають піти у відставку

Нагадаємо, раніше президент Штатів заявив, що не боротиметься за своє крісло, підтримавши кандидатуру Камали Гарріс.

Спікер Палати представників Майк Джонсон одразу закликав його негайно залишити посаду, якщо він не готовий балотуватися на новий термін. У Білому домі сказали, що цього не станеться.

Байден не виходив до журналістів, тому член Палати представників від республіканців Лорен Боберт закликала адміністрацію президента "довести, що він живий".

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