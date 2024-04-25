Показники ВВП та інфляції створюють додаткові перешкоди для президента.

У першому кварталі 2024 року економічне зростання в США сповільнилося до майже дворічного мінімуму, а інфляція підскочила до некомфортного рівня, перервавши хвилю високого попиту і приглушеного цінового тиску, пише Bloomberg.

Валовий внутрішній продукт зріс на 1,6% в річному вимірі, що нижче за всі прогнози економістів, згідно з первинною оцінкою уряду. Основний двигун зростання економіки – особисті витрати – зростали повільніше, ніж прогнозувалося, на 2,5%. Зростання дефіциту торговельного балансу було найбільшим з 2022 року. Показник базової інфляції, за яким уважно стежать, зріс на 3,7%, що стало першим квартальним прискоренням за рік.

За словами журналістів, цифри свідчать про помітну втрату динаміки на початку 2024 року після того, як економіка завершила напрочуд сильний рік. Зі зростанням інфляції на наступному тижні очікується збереження процентних ставок на найвищому за двадцять років рівні.

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Прискорення інфляції в першому кварталі було зумовлене стрибком інфляції в секторі послуг на 5,1% без урахування житлово-комунальних послуг та енергетики, що майже вдвічі перевищило темпи попереднього кварталу. Витрати федерального уряду віднімаються від ВВП вперше за два роки. Запаси підприємств скорочуються другий квартал поспіль.

Зазначається, що показники ВВП та інфляції створюють додаткові перешкоди для президента Джо Байдена, який намагається переконати американців, що добре справляється з економікою. Споживчі настрої в останні місяці погіршилися, а виборці в ключових штатах, що вагаються, песимістично налаштовані щодо перспектив.

Економічні прогнози у світі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка може знову очолити Єврокомісію, заявила, що економіка ЄС "сильніша, ніж п'ять років тому", попри серію "історичних криз".

Економічна сила Росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати. Російська економіка все ще сильна, незважаючи на зростання військових витрат і західні торговельні обмеження, пише Business Insider з посиланням на оцінки Фонду Карнегі.

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