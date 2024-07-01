Виплати передбачені до Дня Незалежності України і не тільки пенсіонерам.

Певні категорії громадян України отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Зокрема, деякі пенсіонери входять в зазначені категорії. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Зазначається, що механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення;

ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій на підставі поданих заявок, зокрема через портал електронних послуг ПФУ;

тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду заяву довільної форми – виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо така можливість відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Відео дня

У ПФУ розповіли, що така допомога передбачена законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань". Порядок здійснення виплати затверджено постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року "Деякі питання соцзахисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах".

Пенсії в Україні

В Україні пенсій призначаються за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Такі види пенсій передбачені законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Українське законодавство передбачає, що особам, які досягли 70 років, призначаються вікові надбавки до пенсії. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років.

Вас також можуть зацікавити новини: