Пенсії можуть відмінити за рішення територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

В Україні пенсій призначаються за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Такі види пенсій передбачені законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, розповіли у Пенсійному фонді України.

Кожен з цих видів пенсії призначається на визначений період:

пенсія за віком – безстроково;

пенсія по інвалідності – на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

пенсія за вислугу років – безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

У ПФУ підкреслили, що виплата пенсії припиняється, коли завершується період, на який її призначено, або умова, від якої вона залежить.

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Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено ст. 49 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зокрема, виплата пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ або за рішенням суду припиняється:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана ВРУ;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

в інших випадках, передбачених законом.

Так, у 2024 році вказану статтю доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.

Пенсії в Україні

Українське законодавство передбачає, що особам, які досягли 70 років, призначаються вікові надбавки до пенсії. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років.

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Про це в Telegram iповідомляє прес-служба Кабміну.

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