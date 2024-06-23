Вікову надбавку призначають громадянам, якщо їхня пенсія нижча 10 340,35 грн.

Українське законодавство передбачає, що особам, які досягли 70 років, призначаються вікові надбавки до пенсії. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років.

Доплати до основної пенсії людина отримує з місяця, коли у неї день народження. Надбавки призначають автоматично, тому додатково звертатись до Пенсійного фонду України не потрібно.

За даними ПФУ, передбачені такі доплати:

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особи від 70 до 74 років включно – до 300 гривень щомісяця;

від 75 до 79 років – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Водночас, вікову надбавку не призначають громадянам, якщо їхня пенсія вища за 10 340,35 грн.

Пенсії в Україні

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Йдеться про громадян, які мають страховий стаж менший 15 років. Вони можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї.

У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв'язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера – індивідуальна.

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