США давно просять своїх союзників з Євросоюзу витрачати більше коштів на оборону.

Акції європейських оборонних компаній зросли у четвер, 26 червня, після того, як країни Північноатлантичного альянсу підтримали вимогу президента США Дональда Трампа збільшити оборонні витрати. Про це повідомляє Reuters.

Лідерами зростання були німецька компанія Rheinmetall та італійська Fincantieri, яка нещодавно повідомила про замовлення на 700 мільйонів євро. Акції компаній зросли на 3-6%.

Нагадаємо, 25 червня країни НАТО пообіцяли витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та ще 1,5% – на інші заходи, пов’язані з безпекою. Фактично це означає збільшення витрат на сотні мільярдів доларів, якщо порівнювати з теперішньою ситуацією.

Відео дня

Втім, фахівці не вірять, що більшість європейських країн зможуть витрачати стільки грошей. Найбільші шанси досягти поставленої мети мають країни Північної Європи, Німеччина та країни Балтії.

Оборона Європи - останні новини

Країни ЄС реалізують одразу кілька амбітних програм в сфері безпеки й оборони. Одна із них має назву Main Ground Combat System (MGCS). Вона передбачає створення франко-німецького танка нового покоління, який повинен замінити Leopard 2 та Leclerc у 2030-х роках. У минулому році Reuters повідомив про досягнення "проривної" угоди щодо розробки європейського танка нового покоління.

Інший важливий напрямок - створення принципово нового винищувача шостого покоління, який отримав умовне позначення Future Combat Air System. Він може з’явитись приблизно у 2040-му.

Вас також можуть зацікавити новини: