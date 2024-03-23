Також країни працюють над створенням нового винищувача FCAS.

Франція та Німеччина підписали "проривну" угоду щодо розробки європейського танка нового покоління MGCS, що замінить Leopard 2 та Leclerc. Про це пише Reuters.

"Це більше ніж віха, це історичний момент", - наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

У виданні зазначають, що танк, який повинен замінити застарілі німецькі Leopard та французькі Leclerc, є за величиною другим проектом оборонної промисловості між країнами, поряд з їхніми планами створити винищувач наступного покоління під назвою FCAS.

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За словами Пісторіуса, угода, яку було підписано в п'ятницю, містить в собі домовленість про рівний розподіл промислових обсягів між двома країнами. Він додав, що офіційно документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.

Своєю чергою французький міністр Лекорню зауважив, що програма створення винищувачів FCAS теж досягла "значного прогресу", проте не надав більше деталей щодо стану розробки літака.

Що відомо про проект MGCS

За інформацією видання "Мілітарний", MGCS (Main Ground Combat System) - це проєкт, який Німеччина та Франція запустили у 2017 році. Він спрямований на те, аби замінити їхні поточні основні бойові танки Leopard 2 і Leclerc.

Під час цієї програми повинна бути розроблена універсальна платформа, на базі якої буде також створено й інші машини. Серед яких протоконцепти артилерійської установки та важкого бронетранспортера.

Як тільки проект почав існувати, то він зазнавав кризи через багато суттєвих розбіжностей між урядами двох країн щодо поглядів на розподіл виробництва та бачення нової машини. Відомо, що наразі танк створюють франко-німецький концерн KNDS (KMW та Nexter Systems) та німецька компанія Rheinmetall.

"Кожна сторона очолює розробку третини програми, кожна з гарантією того, що Nexter вироблятиме 50% розроблених систем, а дві німецькі компанії - інші 50%. Очікується, що перша розроблена в межах проєкту бойова машина зійде з конвеєра в 2035 році", - додали у виданні.

Виробництво зброї в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, франко-німецький виробник військової техніки KNDS з виробництва боєприпасів та запчастин для західної техніки відкриє підрозділ в Україні. KNDS має створити дочірню компанію, яка буде максимально наближена до потреб ЗСУ.

"Ми, Франція і Німеччина, хочемо допомогти Україні зробити виробництво боєприпасів більш самодостатнім", - зазначив тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Водночас у The Washington Post розповіли, що наразі Україна нарощує виробництво зброї. За інформацією видання, до повномасштабного вторгнення в країні майже не виробляли озброєння, проте зараз промисловість процвітає.

"Заводи випускають мінометні снаряди, військову техніку, ракети та інші знаряддя, що мають вирішальне значення для військових дій. Виробництво потроїлося у 2023 році і, як очікується, збільшиться вшестеро цього року", - зазначили у статті.

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