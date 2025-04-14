Airbus показав, як може виглядати кабіна винищувача шостого покоління

Система буде відстежувати жести і погляд льотчика і реагуватиме на них.

Компанія Airbus Defence and Space продемонструвала концепт кабіни винищувача майбутнього, яку розробляють в рамках європейського проекту Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit (EPIIC). Про це повідомляє Airbus.

Сьогодні кабіна пілота - це справжній "‎кошмар"‎ з сотнями приладів і дисплеїв, які змагаються за увагу пілота.

Потрібні сотні годин тренувань, щоб зрозуміти, які циферблати або екрани дійсно важливі, а які лише "‎начебто"‎. Також треба чітко розуміти, які індикатори є терміновими і який звуковий сигнал вимагає негайної уваги пілота.

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Треба також додати, що льотчик повинен обробляти багато інформації, яка може змінюватися за долю секунди. Через десять років, коли пілоти матимуть справу з літаками, які будуть діяти як командні центри для роїв автономних БпЛА, все буде ще складніше.

Замість того, щоб покладатися на удачу, фахівці проєкту EPIIC працюють над докорінним зміненням кабіни, щоб вона відповідала потребам пілотів, не перевантажуючи їх.

За задумкою розробників, кабіна винищувача шостого покоління буде відрізнятись мінімалізмом, а в управлінні стануть активно застосовуватись голосові команди. Спеціальна система відстежуватиме жести і погляд льотчика і буде реагувати на них так, наче літак "читає думки".

Кабіна літака майбутнього, вочевидь, збереже звичний джойстик, адже пілотам зручно працювати з ним. Втім, він може еволюціонувати - наприклад, отримати тактильний зворотний зв'язок, який буде інформувати про умови польоту.

Передбачається, що всі ці рішення знайдуть своє місце у кабінах винищувача шостого покоління Future Combat Air System (FCAS), який зараз активно розробляють Франція, Німеччина та Іспанія.

FCAS - довідка УНІАН

Головні ролі у програмі Future Combat Air System виконують Dassault Aviation і Airbus. Її основними компонентами будуть дрони, а також пілотований/опціонально пілотований винищувач нового покоління, який замінить Dassault Rafale і Eurofighter Typhoon приблизно у 2040 році.

Варто сказати, що британці разом із партнерами реалізують альтернативну програму, яка отримала назву Global Combat Air Programme (GCAP). Раніше в рамках неї розпочалося створення літака-демонстратора.

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