Доступна молочка: чи знизяться ціни на улюблені молокопродукти з приходом літа

Важливою частиною нашого раціону є молочка, але за період повномасштабної війни її виробництво і переробка значно постраждали. Наближається літо, коли зазвичай деякі харчі традиційно дешевшають. УНІАН з'ясовував, чи стосуватиметься ця тенденція цьогоріч молокопродуктів та чи будуть вони доступними в магазинах.

Молочна продукція завжди була і є одним з головних складових раціону українців. Молоко, сметану, кефір, йогурти, кисломолочний сир полюбляють як дорослі, так і діти. І це чудово, адже в молочці є багато поживних речовин, які так необхідні, зокрема, для нормального розвитку дитячого організму.

Тому саме через популярність молокопродуктів коливання їхніх цін є важливим для наших споживачів, у більшості яких через повномасштабну війну, яку вже 15 місяців ведуть проти нашої країни криваві рашисти, зараз зменшились доходи.

На жаль, загарбникам на початку війни вдалось окупувати частину наших територій. І разом з тим країна втратила виробничі потужності. На початку весни минулого року після захоплення росіянами Херсону тимчасово зупинив свою діяльність один з найбільших вітчизняних виробників молочної продукції завод Danone - Дніпро. Постраждала і велика кількість інших малих та великих молочних підприємств.

Багато з нас пам'ятає, як на початку війни на полицях магазинів зникло багато продукції, яка до того була для нас буденною, а згодом почали з'являтись в продажу імпортовані замінники. Але завдяки титанічній роботі наших героїчних захисників, українська земля почала очищатись від російської нечисті, тому більшість виробників на деокупованих територіях змогли відновити свою роботу і знов вийти на український ринок. Тож тепер споживачі можуть знов бачити в асортименті магазинів переважну більшість молочної продукції вітчизняного виробництва.

"Я зазвичай звертаю увагу на молочку, яка продається по акції. Тоді її купувати вигідно", – розповіла кореспонденту УНІАН відвідувачка столичного супермаркету Юлія Максимівна.

Вона додала, що серед молочних товарів купує в основному ряжанку, молоко і сири.

А наразі на порозі в нас літо, в цей період фермерські корови можуть споживати більше зеленої маси. Саме тому їхнє молоко стає смачнішим і кориснішим, а ціни на молочку традиційно знижуються через збільшення надоїв. Чи прослідковуватиметься ця тенденція і цьогоріч?

Проблеми молочного ринку

Широкомасштабне вторгнення російських загарбників на наші терени принесло чимало біди в життя кожного українця. Так само від цього постраждав і вітчизняний бізнес. Це стосується також і виробництва та переробки молока.

Радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку "Шувар" - найбільшого гуртового ринку сільськогосподарської продукції у Львові та Західній Україні - Іван Стефанишин в коментарі агенції УНІАН зазначив, що довоєнні негативні тенденції скорочення поголів’я і виробництва молока значно загострились.

"За перший квартал минулого року виробництво молока знизилось на 13,5 відсотків. Враховуючи те, що молочна галузь інвестиційно залежна з тривалим періодом окупності, різке скорочення обернеться зниженням пропозиції сировини", – розповів він.

Аналітик молочних ринків компанії "ІнфАгро" Максим Фастєєв звернув увагу на головні поточні проблеми на молочному ринку України. Зокрема, це здешевлення молочних товарів за останні півроку на глобальних ринках. Що в свою чергу призводить до одночасного падіння попиту на вітчизняні товари та до росту привабливості імпорту в Україну.

"Інша проблема – недостатня кількість як спеціалістів, так і різноробочих. На жаль, це наразі загальний виклик для українського бізнесу, який виник через російську військову агресію та її наслідки – міграцію та мобілізацію", – підкреслив експерт.

Крім того, не пройшли безслідно для цього ринку перебої з електрикою, які були спричинені ударами рашистів по енергетичній структурі України. Проте молочний бізнес зміг досить швидко адаптуватись до нових умов.

"Молочний ланцюг вимагає бути "холодним" на всіх своїх етапах: виробництво-переробка-логістика-рітейл. Тому ті зміни, які відбулися всього за декілька місяців, просто вражали – справа не тільки в закупівлі генераторів різної потужності, а більше в координації та співпраці різних ланок ланцюга. Це реально надихало", – поділився своїми спостереженнями Фастєєв.

Коливання цін

Низка негараздів, які спіткали молочний ринок, відобразились і на цінах на цю продукцію. Тож деякі молочні товари здорожчали відчутно більше за інші.

"Справа в тому, що інфляція на "жирні" товари за останній рік була вища за "протеїнову" групу. Тому ми бачимо, що, наприклад, вершкове масло та сири в магазинах подорожчали значно суттєвіше, ніж знежирений свіжий сир або домашній сир (творіг)", – зазначають в "ІнфАгро".

Там також додали, що молочна інфляція була значно нижче не тільки відносно середньої споживчої інфляції в Україні, а й серед таких груп, як м'ясо та яйця, які є конкурентами молочки. Цей фактор, з іншого боку, підтримував непогані темпи продажів молочної продукції на внутрішньому ринку, не дивлячись на всі жахливі фактори, пов’язані з війною та падінням національної економіки.

Згідно з аналітикою від гуртового ринку "Шувар", протягом року з весни 2022 по весну 2023 року молочні продукти подорожчали найменше серед продовольчих груп. Молоко пастеризоване 2,6 відсотка - подорожчало на 13 відсотків, сири м’які – на 11 відсотків, масло тваринного походження – на 13 відсотків, сметана 15 відсотків жирності - на 19 відсотків. Для порівняння згадаємо, що за цей й же період ціни на яйця подекуди зросли втричі, а на м'ясні продукти – вдвічі.

Втім, як вважає експерт молочного ринку Фастєєв, влітку можна очікувати зниження цін на молокопродукти.

"Стосовно молочної продукції, то влітку компанії традиційно закладають в бюджет проведення великої кількості акцій та промо. Тому не виключено, що кількість дисконтів буде збільшена і цього літа. Плюс, збільшення пропозиції імпортних сирів змусить українських сироварів також тримати прайси на конкурентних позначках – на користь збереження високих продажів", – зазначив він.

Асортимент молочки і попит на неї

Руйнування рашистами українських молочних підприємств, порушення логістики, перебої з електропостачанням через ракетні удари та інші перешкоди не змогли зупинити розвиток вітчизняного ринку молочки. Тому зараз як і зазвичай асортимент цих продуктів може задовольнити усіх споживачів.

"На початку повномасштабної війни деякі товари дійсно були відсутні, так як частина виробників не мала можливості виготовляти продукцію. Наразі більшість товарів від українських виробників в повній мірі в наявності на полицях магазинів нашої мережі", – розповіла УНІАН керівник відділу молочної групи мережі VARUS Олена Бережна.

Схожа ситуація прослідковуються і в мережі АТБ. В компанії зазначають, що наразі в них асортимент молочної групи наповнений повністю, дефіциту немає. Проте на початку повномасштабної війни не всі постачальники могли забезпечити продукцією в повному обсязі по різним регіонам, тому мережа підключала до співробітництва додаткових виробників.

"Значних змін у попиті молочних продуктів в розрізі груп не спостерігається. Але більшу перевагу покупець віддає більше дешевим пропозиціям, позиціям з промо акціями", – зазначають в АТБ.

Також суттєвих коливань в уподобаннях вітчизняних покупців не прослідковують і в VARUS. Там тільки відмічають, що протягом останнього року трохи знизилося споживання дитячої молочної продукції через масовий виїзд мам з дітьми за кордон. Проте зараз вже є позитивна динаміка до повернення показників продажів, які були до повномасштабного вторгнення.

"Ми спостерігаємо тенденцію, що українці надають перевагу продукції національних виробників. Це пов’язано з тим, що імпортні товари досі є набагато дорожчими", – додали в компанії.

Тож, як бачимо, до нових реалій зміг швидко адаптуватися увесь вітчизняний молочний ринок – від виробників до продавців. Всі його учасники навчились оперативно нівелювати будь-які виклики, щоб українці мали змогу купувати і споживати улюблені молочні товари.

На початку великої війни періодично полиці, де мала б бути молочка, пустували. Цю нестачу частково зміг покрити імпорт. Але наші виробники вже змогли пристосуватись до нових складних умов роботи, тому і для споживачів настав час їсти своє і платити гроші за продукцію саме вітчизняним виробникам.

А для нас, окрім достатнього асортименту, є ще один приємний сигнал – ця корисна продукція незабаром може трошки подешевшати. Тому загроз дефіциту чи значних коливань цін не очікується.

Слід також не забувати, що ключовим елементом виробництва молока є корова. Саме тому для України важливо з розвитком великих підприємств не забувати і підтримувати також фермерів. Щоб для українських селян був стимул утримувати у домашньому господарстві корів і розвивати власне виробництво молочної продукції.

Отже, продовжуємо тримати стрій і наближати кожен на своєму фронті омріяний мирний час.

Альона Кириченко