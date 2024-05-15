Торговельні зв'язки між двома країнами зміцнилися, як і геополітичні амбіції Пекіна.

Цього тижня, коли російський президент зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні. "Дружба" між двома верховними лідерами авторитарного світу знову буде виставлена на показ. Державний візит Володимира Путіна стане його 43-ю зустріччю з китайским колегою, пише Financial Times.

Зазначається, що економічні зв'язки між двома сторонами процвітають, але стикаються з тиском західних санкцій, які, як очікується, стануть важливою темою переговорів. За даними китайської митниці, обсяг двосторонньої торгівлі минулого року склав 240 млрд доларів, що на 26% більше, ніж роком раніше, при цьому Китай постачає товари, починаючи від автомобілів і промислового обладнання і закінчуючи смартфонами, а також купує російський енергетичний експорт на мільярди доларів.

На думку аналітиків, економічні зв’язки, що розвиваються, є одним із найяскравіших ознак бажання Китаю змінити глобальну геополітику за допомогою торгівлі у своєму напрямку і за рахунок США.

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Китай стверджує, що не надає Росії летальну зброю. Але він став важливим каналом постачання товарів для російської оборонної промисловості. "Китай зараз є найважливішим партнером Росії, який купує її сировину і постачає товари, в тому числі для ведення бойових дій", – каже Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Філіп Іванов, аналітик Інституту політики Азійського суспільства, підкреслює, що Пекін передбачає довгострокову конкуренцію і конфронтацію із Заходом, і щоб компенсувати це, інвестує в свої економічні відносини з незахідними країнами. Багато російських бізнесменів також орієнтуються на китайський ринок, а уряди з обох сторін підтримують цей бум.

Активізація дружби

За словами Іванова, економічні зв'язки між Китаєм і Росією зростали з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і зазнала перших західних санкцій, а Сі почав проводити більш наполегливу зовнішню політику. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році цей процес прискорився. Китай не лише нарощував експорт до свого сусіда, але й купував російську нафту. Минулого року РФ випередила Саудівську Аравію по постачанню на китайський ринок.

За словами журналістів, у 2023 році 60% російського імпорту високотехнологічних товарів подвійного призначення, як це визначено торговельними правилами ЄС, надійшло з Китаю. Однак майже всі імпортні технології, що використовуються в російському озброєнні, мають західне походження.

Зростаюча залежність Москви від Пекіна не дуже турбує Кремль, вважає Андреа Кендалл-Тейлор, директор програми трансатлантичної безпеки Центру за нову американську безпеку. "Це обмін, на який вони готові піти, щоб працювати з партнером, який не загрожує їхній внутрішній стабільності і який має схожі погляди на те, як має бути упорядкований світ".

Натомість Пекін отримує цінний доступ до природних ресурсів і внутрішніх торговельних шляхів, віддалених від індо-тихоокеанських морських шляхів, які є більш вразливими до тиску з боку США. "Навмисно і через збіг обставин" Китай і Росія прагнуть створити багатополярний світ, в якому влада буде розпорошена, вважає Іванов. Найбільш "важливою характеристикою цього світу є те, що влада США розмита".

Аналітики вважають, що китайський лідер використовує низку розпливчастих гасел і риторики як код для своїх планів на майбутнє, в якому Китай поверне собі історичну велич імперської епохи, мовчазно підтримуваний країнами, які виступають проти "гегемонії США".

Для китайських науковців стрес-тестом цього нового світогляду є війна в Росії та Україні. Якщо США "програють" війну в Україні, це ще більше послабить їхній вплив, вважають китайські науковці.

Фінансова складова

Автори пишуть, що Росія досягла прогресу в протистоянні західним санкціям, але "ахіллесовою п'ятою" залишається фінансова галузь. Механізми фінансового співробітництва між Китаєм і Росією ще не є добре налагодженими.

На думку аналітиків, домінування долара у світовій торгівлі залишається найскладнішим питанням для безпосередніх сподівань Китаю перешкодити впливу США. Станом на лютий низка китайських банків посилила перевірку платежів від російських компаній. Пекін навряд чи повернеться до транзакцій з російськими компаніями, що перебувають під санкціями, доки зберігатиметься загроза санкцій.

"Чим більше США тиснуть на Росію і Китай, тим ціннішими стають їхні відносини з точки зору пом'якшення західного тиску і демонстрації решті світу, принаймні Росії, що вони не ізольовані", – каже Кендалл-Тейлор.

Деякі аналітик вважають, що у довгостроковій перспективі Китай може частково втратити інтерес до відносин з Росією після досягнення стратегічної самодостатності.

"Хоча деякі аналітики бачать велику стратегію у відносинах Китаю з Росією та іншими країнами, що розвиваються, деякі задаються питанням, чи не може кінцевим результатом бути більше хаосу, ніж послідовної геополітичної норми – багатополярної чи іншої", – йдеться у статті.

Доцент кафедри глобальних комунікацій в Університеті штату Джорджія Марія Репнікова додає, що Китай здебільшого не обирає торговельних партнерів на основі політичних систем. Він не висуває стільки передумов, як Захід. Тому в результаті є таке економічне посилення різних режимів. Невизначена геополітична риторика Китаю дозволяє йому взаємодіяти з більшістю країн, але потенційно обмежує його реальний політичний вплив за межами Азії.

"Я думаю, що більша нерівномірність і більше хаосу є ймовірною характеристикою наступних років", – каже Репнікова.

Китайські науковці також погоджуються з тим, що хаосу буде більше, хоча вони вважають, що причиною цього буде зменшення впливу США, а не зростання Китаю, який вони називають "стабілізуючим фактором".

Російсько-китайська дружба

Раніше УНІАН писав, що китайський бізнес йде "у тінь" для розрахунків з РФ. Виробник побутової техніки на півдні Китаю стикається з труднощами при постачанні своєї продукції до Росії через те, що великі банки Китаю призупиняють платежі за такі транзакції через занепокоєння санкціями США.

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