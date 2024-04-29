Банки в Китаї бояться американських санкцій. тому призупиняють платежі.

Виробник побутової техніки на півдні Китаю стикається з труднощами при постачанні своєї продукції до Росії через те, що великі банки Китаю призупиняють платежі за такі транзакції через занепокоєння санкціями США, пише Reuters.

За словами засновника компанії, для розрахунків за електротовари компанія з провінції Гуандун розглядає можливість використання валютних брокерів, що діють уздовж кордону Китаю з Росією. "Ви просто не можете вести бізнес належним чином, використовуючи офіційні канали", – сказав бізнесмен. Він пояснив, що великі банки тепер витрачають місяці, а не дні, щоб очистити платежі з Росії. Це змушує використовувати нетрадиційні канали платежів або скорочувати свій бізнес.

Загроза санкцій США для китайських банків

Зазначається, що США запровадили низку санкцій проти Росії та російських компаній після вторгнення в Україну у 2022 році. Тепер загроза поширення цих санкцій на банки в Китаї, що створює зростаючу проблему для малих китайських експортерів, повідомили агентству сім торгових і банківських джерел, знайомих з ситуацією.

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За словами журналістів, оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов'язаних з Росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих прикордонних банків і підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери, і навіть до забороненої криптовалюти. Інші повністю відступили з російського ринку, повідомили джерела.

Перехід у "підпілля"

Банкір одного з великих державних банків повідомив засновника компанії, що фінустанова посилила контроль за бізнесом, пов'язаним з Росією, щоб запобігти санкційним ризикам. Починаючи з минулого місяця, китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов'язаних з Росією, або взагалі припинили діяльність.

"Транзакції між Китаєм і Росією все частіше відбуватимуться через підпільні канали. Але ці методи пов'язані зі значними ризиками", – розповів керівник торгової організації.

Здійснення платежів у криптовалюті, забороненої в Китаї з 2021 року, може бути єдиним варіантом, сказав російський банкір, що базується в Москві.

Водночас Reuters не змогло визначити обсяг транзакцій, які перейшли з великих банків на менш відомі маршрути.

Попередження Китаю від США

Державний секретар (очільник МЗС) США Ентоні Блінкен на брифінгу за підсумками зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що якщо Пекін не вживатиме заходів для вирішення проблеми з підтримкою військових зусиль Москви, це зробить Вашингтон. Блінкен прямо пригрозив Китаю введенням санкцій в якості покарання за підтримку російської агресивної війни проти України.

Раніше УНІАН писав, що США готують проект санкцій, які загрожують відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон сподівається, що такі важелі зупинять комерційну підтримку Пекіном російського військового виробництва.

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