Напрацьовані пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників.

У Верховній Раді України у якості економічного бронювання пропонують роботодавцям платити 20 тис. грн військового збору на місяць за працівника, зазначається у повідомленні на сайті парламенту.

Так, у комітеті ВР з питань економічного розвитку є напрацьовані пропозиції щодо економічного бронювання, які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тис. грн на місяць військового збору за кожного з них і продовжувати працювати та сплачувати податки, необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

За словами голови комітету Дмитра Наталухи, українському бізнесу потрібне бронювання, тому що він має працювати: "Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така, може, комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним", – сказав він.

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Депутат також зауважив, що лише бізнес є "головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні". "Хоче цього хтось, чи ні. Шлях через постанови уряду – морально та технічно застарів", – зазначив Наталуха.

Парламентар додав, що стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

"Економічне бронювання – це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою та про збереження економіки", – зауважив Наталуха.

Крім того, голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук зазначив, що поряд з економічним бронюванням частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація. Мета цього підходу – заощадження коштів державного бюджету та їх спрямування на додаткове фінансування Сил оборони.

"Економічна мобілізація – це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові. Для прикладу, такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання", – пояснив депутат.

Він додав, що необхідно усвідомити і визнати, що "держава не має власних коштів, а всі кошти, які є у розпорядженні держави, - це кошти платників податків". "Єдине, безумовно доступне нам джерело цих коштів, - це працююча економіка! Не буде економіки - ми залишимось без податків та ресурсу необхідного для фінансування армії", – сказав Марчук.

Дискусії щодо економічного бронювання

Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про дві моделі економічного бронювання, щодо яких точаться дискусії. Одна модель передбачає сплату податків від мінімальної заробітної плати. А інша модель передбачає введення квот. Стосовно другої моделі Арахамія навів приклад, що людина працює в медіа, і є 10% людей, які це медіа може забронювати.

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