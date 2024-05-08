З цього питання ведеться "велика дискусія".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про дві моделі економічного бронювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи зняте економічне бронювання з порядку денного.

"Економічне бронювання – є дві моделі. Вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військових. Будь-які зарплати військових. А ми хочемо їх підіймати, хочемо більше військових і таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податків", - зауважив Арахамія.

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З іншого боку, додав він, для того, щоб ці гроші з’являлися, економіка має працювати.

"Але питання справедливості: багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - сказав депутат і додав, що "тут є велика дискусія".

За його словами, вивчався досвід інших країн з цього питання, але "яке рішення не обери – є багато людей, які "за", є багато людей, які "проти".

"Десь посередині, я думаю, все одно якась модель з’явиться, тому що в цих дискусіях з’явиться якась модель, яка викликає найменше обурення", - зазначив Арахамія.

На уточнення, про які саме моделі йдеться, він сказав: "Одна модель – це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачуватися… Податки з цієї заробітної плати, 35 тисяч гривень вона, вистачало на мінімальну заробітну плату, на утримання бійця. А інша модель – це модель, коли у вас є квота, безвідносно до якої ви від індустрії працюєте".

Стосовно другої моделі Арахамія навів приклад, що людина працює в медіа, і є 10% людей, які це медіа може забронювати.

"Які це люди – ви як керівник самостійно вирішуєте. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця. Щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч гривень за кожну цю заброньовану особу ви сплачуєте щомісяця додатково до своїх податків та мит", - пояснив депутат.

Мобілізація в Україні - останні новини

Новий закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, розширив список професій, представників яких можуть забронювати. Бронь - це особлива відстрочка від мобілізації, яка надається роботодавцем для забезпечення функціонування особливо важливих підприємств.

Загалом бронювання на підприємствах можуть отримати співробітники таких структур як, зокрема органи державної влади та місцевого самоврядування; сфера медіа та культури; підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання.

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