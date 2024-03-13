Руслан Стефанчук зазначив, що потрібно працювати над підвищенням рівня економіки України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до ідеї "економічного" бронювання українців від мобілізації. При цьому він допускає можливість зміни системи бронювання громадян.

"Свого часу, якщо не помиляюся, у 12 чи 13-му столітті в Англії, існував такий "податок на боягузтво". Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. І цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало", - заявив спікер українського парламенту в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, економіка в цьому питанні - "не остання річ".

Відео дня

"На одного воїна, який захищає Україну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна. Економіка - це теж не остання річ. Треба знаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки", - підсумував Стефанчук.

Економічне бронювання - останні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про роботу уряду над новим підходом до системи економічного бронювання працівників від мобілізації. За його словами, можуть розглядатися підприємства, які мають, наприклад, податкове навантаження вище за середнє у відповідній галузі.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що до кінця березня в парламенті зареєструють законопроєкт про економічне бронювання.

Вас також можуть зацікавити новини: