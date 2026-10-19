В Україні може зʼявитись економічне бронювання: Корецький розкрив деталі

Наразі динаміка щомісячного бронювання або відстрочки становить десятки тисяч на місяць.

В Україні може зʼявитись економічне бронювання. При цьому рівень зарплат і відсутність податкових боргів у підприємства не можуть бути єдиними критеріями для визначення права на бронювання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтервʼю BBC Україна.

"Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що "критичне підприємство"", - сказав Корецький.

За його словами, він розуміє позицію бізнесу, який виступає за економічне бронювання працівників. Водночас прем’єр-міністр закликав підприємців зважати на становище військових, які роками перебувають на фронті.

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"Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації", - відмітив глава уряду.

Водночас, за словами прем’єр-міністра, статистика свідчить, що кількість людей, які мають відстрочку, переховуються від мобілізації або заброньовані, суттєво перевищує кількість тих, хто служить.

"Також статистика останніх 6-8 місяців показує: динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки – десятки тисяч щомісяця. І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", - зазначив Корецький.

Він також додав, що отримати бронювання та захист від мобілізації сьогодні стало значно легше.

"Тому, щоб, як мінімум, зупинити оцю динаміку, яка набрала дуже негативного тренду, і уникнути зловживань і маніпуляцій в системі бронювання, ми і пропонуємо переглянути правила", - відмітив Корецький.

Прем’єр-міністр пояснив, що критичність підприємств має визначатися насамперед їхнім значенням для обороноздатності та життєзабезпечення держави.

"Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати! Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей", - додав Корецький.

За його словами, головне завдання полягає в тому, щоб мінімізувати зловживання під час бронювання. Прем’єр-міністр висловив сподівання, що протягом тижня вдасться остаточно доопрацювати відповідні правила.

Бронювання в Україні - останні новини

16 жовтня прем’єр-міністр Сергій Корецький під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що постанова, яка стосується правил бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану, ще знаходиться в процесі опрацювання.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану. За даними нардепа Ярослава Железняка, броні стане менше, а міністерства більше не ухвалюватимуть рішення щодо бронювання (цим займеться спеціальний Координаційний центр).

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