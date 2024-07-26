Економіка відновлюється завдяки послабленню Covid-обмежень, сприятливим погодним умовам та торгівлі зброєю з Росією.

Економіка Північної Кореї різко зросла у 2023-му після того, як вона демонструвала падіння на протязі років. Про це з посиланням на дані центрального банку Південної Кореї повідомляє Reuters.

Експерти підрахували, що ВВП Північної Кореї у 2023 році зріс на 3,1%: це найшвидше зростання за сім років. Однією з головних причин такої динаміки стало те, що після послаблення прикордонного контролю через пандемію Covid-19 зросла торгівля з Китаєм.

"Хоча економічні санкції залишилися, економіка зросла завдяки пом'якшенню обмежень, пов'язаних з Covid, зростанню торгівлі з Китаєм і сприятливим погодним умовам", – сказав представник центрального банку Південної Кореї.

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Відомо, що економіка Північної Кореї скоротилася на 0,2% у 2022 році, на 0,1% у 2021 році та на 4,5% у 2020 році через обмеження, пов'язані з Covid та санкції ООН. Під час пандемії гуманітарні організації висловлювали занепокоєння щодо нестачі їжі для жителів КНДР, а в січні лідер країни Кім Чен Ин заявив, що неспроможність забезпечити людей основними життєвими потребами, включаючи їжу, є "серйозною політичною проблемою".

Більшість експертів оцінюють зростання 2023 року як тимчасове, але є й позитивні фактори, такі як можливість подальшого зростання торгівлі з КНР і розширення економічного співробітництва з РФ. Зазначимо також, що минулого місяця Пхеньян і Москва домовилися розширити економічну співпрацю.

Агентство Bloomberg підкреслює, що економіка Північної Кореї повернулася до життя, оскільки поставки зброї з Росією забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина.

Зростання відбувається, оскільки Кім Чен Ин наблизився до Москви, проігнорував заклики США. Також вплинло скасування обмеженьна кордоні, запроваджених на початку пандемії. Вони заважали торгівлі для економіки, яка постраждала від санкцій.

Як Північна Корея допомагає Росії

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея могла передати РФ понад 5 млн артилерійських снарядів. Окрім цього, Пхеньян також міг передати десятки балістичних ракет малої дальності.

Нагадаємо, раніше аналітики дійшли до висновку, що КНДР виготовляє ракети KN-23, які росіяни вже використовували для ударів по інфраструктурі України. Аналіз показав, що окремі елементи цих ракет у Північній Кореї виготовляли з використанням сировини та технічної документації, отриманої від РФ.

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