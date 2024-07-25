США ввели санкції проти Китаю через допомогу Північній Кореї / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, фото Reuters

Міністерство фінансів США запровадило фінансові санкції проти китайських компаній та їхніх керівників за постачання товарів ракетної та космічної галузей до Північної Кореї.

Санкції, оголошені Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну, мають символічний характер, оскільки більшість компаній і людей, пов'язаних із ракетною сферою, навряд чи мають активи в США. Фінансовим установам також заборонено вести справи з особами, які потрапляють під нові санкції, пише The Washingron Times.

"Кінцева мета санкцій - не покарати, а викликати позитивні зміни в поведінці", - сказано в заяві Казначейства. Санкції спрямовані проти шести приватних осіб і п'яти компаній.

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Адміністрація президента США Джо Байдена звинувачує Пхеньян у постачанні балістичних ракет у РФ для використання у війні проти України.

Заступник міністра фінансів із питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон заявив, що розробка і поширення ракет Північною Кореєю "безвідповідальні й дестабілізують як регіон, так і міжнародну спільноту".

Ракетні та космічні програми Північної Кореї спираються на іноземні технології та компоненти, а Пхеньян створив велику мережу зарубіжних агентів із закупівель, включно з громадянами Китаю. Китайські компанії також продають товари, пов'язані з ракетами, які замасковані під поставки в Північну Корею.

США і КНДР

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відзначився новою загадковою заявою, що натякає на неспроможність Джо Байдена як американського лідера. Він заявив, що якщо у США буде "розумний президент", то ворогів у Вашингтона не буде.

Так, під час передвиборчого мітингу у Вірджинії Трамп заявив, що Росія, Китай і КНДР "не поважають" нинішнього президента США.

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