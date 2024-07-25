Адміністрація президента США Джо Байдена звинувачує Пхеньян у постачанні балістичних ракет до РФ для використання у війні проти України.

Міністерство фінансів США запровадило фінансові санкції проти китайських компаній та їхніх керівників за постачання товарів ракетної та космічної галузей до Північної Кореї.

Санкції, оголошені Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну, мають символічний характер, оскільки більшість компаній і людей, пов'язаних із ракетною сферою, навряд чи мають активи в США. Фінансовим установам також заборонено вести справи з особами, які потрапляють під нові санкції, пише The Washingron Times.

"Кінцева мета санкцій - не покарати, а викликати позитивні зміни в поведінці", - сказано в заяві Казначейства. Санкції спрямовані проти шести приватних осіб і п'яти компаній.

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Адміністрація президента США Джо Байдена звинувачує Пхеньян у постачанні балістичних ракет у РФ для використання у війні проти України.

Заступник міністра фінансів із питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон заявив, що розробка і поширення ракет Північною Кореєю "безвідповідальні й дестабілізують як регіон, так і міжнародну спільноту".

Ракетні та космічні програми Північної Кореї спираються на іноземні технології та компоненти, а Пхеньян створив велику мережу зарубіжних агентів із закупівель, включно з громадянами Китаю. Китайські компанії також продають товари, пов'язані з ракетами, які замасковані під поставки в Північну Корею.

США і КНДР

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відзначився новою загадковою заявою, що натякає на неспроможність Джо Байдена як американського лідера. Він заявив, що якщо у США буде "розумний президент", то ворогів у Вашингтона не буде.

Так, під час передвиборчого мітингу у Вірджинії Трамп заявив, що Росія, Китай і КНДР "не поважають" нинішнього президента США.

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