За словами міністра, КНДР могла передати Росії й балістичні ракети.

Північна Корея передала Росії контейнери, які можуть містити понад 5 мільйонів артилерійських снарядів. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю японській газеті, передає Yonhap.

За його словами, серед вантажів, які, швидше за все, були доставлені до РФ з Північної Кореї, були контейнери, де може бути приблизно 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.

Водночас Шин наголосив, що можливе надання зброї Україні буде залежати від рівня та деталей військової співпраці між Росією та КНДР, тобто угоди про постачання озброєння та військових технологій.

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Шин додав, що тристороння безпекова співпраця між Південною Кореєю, США та Японією проти загроз з боку Північної Кореї ніколи не була настільки важливою, як зараз. За його словами, три країни перебувають на завершальній стадії підготовки спільного документа, який визначить такі зусилля.

Міністр оборони підкреслив, що цей документ буде містити деталі обмінів на високому рівні та загальні принципи їхніх тристоронніх багатонаціональних навчань "Freedom Edge", які були вперше проведені наприкінці червня.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше аналітики з'ясували, як Північна Корея виготовляє ракети, якими РФ атакує Україну. Як виявилось, окремі елементи цих ракет у КНДР виготовляли, використовуючи сировину та технічну документацію, яку отримали від Росії.

"Хоча наведені вище дані можуть виглядати сенсаційно, насправді історія співпраці між Москвою та Пхеньяном по ракетах налічує вже буквально кілька десятків років, просто це поки що не отримало належної реакції", - наголосили аналітики Defense Express.

Також повідомлялось, що Північна Корея відправила до Росії елітну військову тренувальну делегацію. У КНДР назвали це першим військовим обміном між двома країнами після підписання договорів про співпрацю.

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