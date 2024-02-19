Чим довше триватиме війна, тим більшою буде залежність економіки від військових витрат.

Існують сумніви щодо точності і повноти позитивних економічних даних, які Росія оприлюднила за останні два роки, однак схоже, що Москва готова продовжувати фінансувати війну і надалі, пише Business Insider.

"З суто економічної точки зору, Росія має значний простір для продовження війни", – сказавХасан Малік, глобальний макростратег бостонської фірми з управління інвестиціями Loomis Saylesі.

Зазначається, що Росії вдалося зберегти свою економіку сильною навіть після двох років війни завдяки декільком чинникам. Однією з найважливіших причин є ведення війни поза межами країни. В основному страждає українська інфраструктура та промисловість.

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Так, у 2022 році, під час першого року війни, економіка Росії скоротилася на 1,2%. Однак опитані аналітики Reuters очікують, що у 2023 році ВВП Росії зріс на 3,1%. Для порівняння, ВВП України впав на 29,1% у 2022 році, а НБУ країни прогнозує зростання на 4,9% у 2023 році.

За словами Маліка, коли війна не ведеться чужій території це може стати серйозним шоком для попиту, особливо на військові товари та робочу силу. Це і сталося в Росії: війна стимулювала економіку.

Вказано, що попит стимулює розвиток галузей, які виробляють ці товари – особливо всередині країни, оскільки імпорт до Росії обмежений через санкції.

Ведення війни також вимагає людських ресурсів. Росія зіткнулася з демографічною кризою ще до війни з Україною. З початком повномасштабного вторгнення майже 1 мільйон росіян залишили батьківщину, що ще більше скоротило трудові ресурси, йдеться у статті.

За словами журналістів, мобілізація створила дефіцит робочої сили, який зберігається з 2022 року. Минулого року Росія зіткнулася з нестачею 5 мільйонів працівників, оскільки кількість вакансій зросла майже на 5%. У листопаді був зафіксований рекордно низький рівень безробіття – 2,9%. Через дефіцит робочої сили зросла заробітна плата, що, в свою чергу, підтримало споживання та економічне зростання.

Водночас, автори статті підкреслюють, що Росія є великою світовою економікою – восьмою за величиною у світі у 2022 році – завдяки продажу нафти, газу, пшениці та металів. Це допомогло їй пережити роки санкцій.

Як один з найбільших світових експортерів озброєнь, Росія також може забезпечити себе більшістю своїх оборонних потреб, навіть у найсучасніших видах озброєнь, вважає Малік.

Водночас Москва запровадила паралельний імпорт, переорієнтацію на альтернативні експортні ринки, такі як Китай і Індія, і нові ланцюги поставок. Це ще більше послаблює вплив західних санкцій на російську оборонну промисловість і економіку.

У статті вказано, що Кремль також стимулює і стабілізує економіку за допомогою субсидій і політичних важелів.

До того ж Росія вступила у війну з невеликим зовнішнім боргом, а її поточний рахунок був профіцитним частково завдяки впливу війни на ціни на сировинні товари. Такий розвиток подій значною мірою компенсував заморожування резервів центробанку РФ, сказав Малік.

Багато експертів вважають, що Росія має гроші, щоб фінансувати війну в Україні протягом кількох років. Однак, згідно з січневою доповіддю Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, внесок Росії у війну настільки стимулює її економіку, що існує ризик стагнації – або навіть "відвертої кризи" – після завершення конфлікту.

"Чим довше триватиме війна, тим більшою буде залежність економіки від військових витрат", – пишуть економісти австрійського аналітичного центру.

Економіка РФ

Раніше УНІПН писав, що Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%.

Ситуація в російській економіці далека від стійкої, незважаючи на заяви самого Кремля. Західні санкції і масовий відтік транснаціональних компаній завдали величезних збитків економіці країни.

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