Дешева іпотека тисне на фінансову стабільність, але російська влада не хоче скорочувати програми напередодні виборів.

Щоб заспокоїти втомлене від війни населення, Росія видала своїм громадянам мільярди доларів дешевих кредитів на купівлю нового житла. Ці гроші зараз створюють несподівану проблему для економіки – "швидко зростаючу житлову бульбашку", пише The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що зростання цін на житло разом зі стрімким зростанням інфляції призвело до розбіжностей серед російського керівництва. Центральному банку потрібно підтримувати фінансову стабільність. Водночас Кремль намагається зміцнити народну підтримку напередодні президентських виборів 2024 року.

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна, яку цитує видання, закликала до згортання частини субсидованих іпотечних програм. Вона попередила, що вони підривають зусилля, спрямовані на зниження інфляції. А президент РФ Володимир Путін заявив, що планує продовжити популярну іпотечну програму, яка пропонує знижені ставки для сімей з дітьми, до кінця наступного року.

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"Якщо уряд не зробить [субсидовані іпотечні програми] обмеженими і цілеспрямованими... вплив ключової ставки на економіку значно послабиться, і, отже, нам, можливо, доведеться тримати ставку вищою довше", – заявила Набіулліна.

За даними WSJ, росіяни різко підвищили інтерес до іпотеки після вторгнення Росії в Україну, коли банки почали пом'якшувати стандарти кредитування. Обсяги іпотеки цього року зросли на 72%, до майже 70 млрд доларів і вже встановили новий річний рекорд. Більшість ставок за кредитами значно нижчі за ринкові, завдяки державній підтримці.

Зазначається, що популярність дешевих іпотечних кредитів допомогла домогосподарствам переїхати до більшого, сучаснішого житла, а розвиток будівництва сприяв зростанню економічної активності.

"Однак економісти попереджають, що високі витрати і кредитування призвели до тривожних ознак перегріву економіки… Уряд стикається зі зростаючими витратами, відшкодовуючи банкам різницю між ринковою ставкою за іпотечними кредитами… Уряд очікує, що наступного року витрати на іпотечну програму зростуть майже в чотири рази, до 454 мільярдів рублів, або близько 5 мільярдів доларів", – підкреслює автор.

Він вказує, що для багатьох росіян інвестиції в нерухомість є одним з небагатьох місць, куди можна вкласти надлишкову готівку і забезпечити захист від високої інфляції. Однак легкі умови фінансування призвели до завищення вартості нового житла.

Економіст Moody's Analytics Ольга Бичкова, на яку посилаються у статті, вважає, що через субсидовані іпотечні ставки заощадження людей знищуються. Наразі рівень проблемних кредитів залишається низьким – 0,4% прострочених платежів. Але економісти побоюються, що фінансовий стрес назріває під поверхнею. Близько половини нових позичальників витрачають 80% свого доходу або більше на обслуговування боргу.

Водночас колишній співробітник російського центробанку Олександра Прокопенко додає, що одна з ключових груп, яка користується іпотекою – сім'ї загиблих і поранених військовослужбовців. За її словами, якщо уряд припинить або скоротить підтримку таких домогосподарств, може виникнути криза власності. Вони не зможуть виплачувати кредити, а банки будуть обтяжені безнадійними боргами.

Іпотека в Україні

Комерційні банки знизили ставки іпотечного кредитування – вперше з початку широкомасштабного вторгнення. В середньому ставка знизилася відразу на 3%. Вересневе зниження розміру облікової ставки НБУ до 20% спонукає комерційні банки до розвитку та покращення умов широкого спектру кредитних і зокрема іпотечних програм.

Водночас державною програмою доступної іпотеки "єОселя" скористалися понад 4 тисячі українських родин, а загальна сума виданих іпотечних кредитів перевищила 6 млрд гривень.

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