Аналітики вважають, що в липні обсяги поставок, імовірно, ще зростуть.

Експорт рідкоземельних магнітів із Китаю до США в червні зріс більш ніж у сім разів порівняно з травнем. Це свідчить про різке відновлення поставок найважливіших мінералів для виробництва електромобілів і вітряних турбін.

Видання Reuters пише, що, за даними Головного митного управління, у червні обсяг поставок до США від найбільшого у світі виробника рідкоземельних магнітів зріс до 353 метричних тонн, що на 660% більше, ніж у травні.

Це сталося після укладення в червні угод, пов'язаних із постачанням рідкоземельних мінералів і магнітів у США, у рамках яких виробник мікросхем Nvidia планує відновити продажі своїх чипів H20 AI до Китаю.

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Пекін, який забезпечує понад 90% світового постачання рідкоземельних магнітів, на початку квітня вирішив додати кілька рідкоземельних товарів до списку експортних обмежень у відповідь на мита США.

Подальше різке падіння поставок у квітні та травні через тривалі терміни отримання експортних ліцензій викликало занепокоєння у світових постачальників і змусило деяких автовиробників за межами Китаю частково зупинити виробництво через брак рідкоземельних елементів.

Загалом Китай експортував 3188 тонн рідкоземельних постійних магнітів минулого місяця, що на 157,5% більше, ніж 1238 тонн у травні, хоча обсяг у червні все ще був на 38,1% нижчим, ніж у відповідному місяці 2024 року.

Аналітики вважають, що в липні поставки, ймовірно, відновляться, оскільки в червні більше експортерів отримали ліцензії.

У першій половині 2025 року експорт рідкісноземельних магнітів скоротився на 18,9% порівняно з попереднім роком і склав 22 319 тонн.

Експорт рідкоземельних металів із Китаю

18 червня стало відомо, що експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму.

9 липня стало відомо, що в США з Таїланду і Мексики надійшла незвично велика кількість сурми. У цій торгівлі бере участь принаймні одна компанія з Китаю, хоча Пекін ввів заборону для Вашингтона.

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