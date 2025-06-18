Під ударом опинилася промисловість.

Експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з потужними магнітами, які стали каменем спотикання у відносинах зі США, у травні впав до нового п'ятирічного мінімуму. Обмеження Пекіна ускладнили поставки.

Видання Bloomberg пише, що обсяг експорту рідкоземельних продуктів у травні впав на 61% порівняно з попереднім роком до 2117 тонн, що є найнижчим показником з лютого 2020 року. У цій категорії продуктів, відмінній від мінералів і металів, зазвичай переважають магніти.

Китай виробляє близько 90% постійних рідкоземельних магнітів і використовує свій вплив на поставки для боротьби з торговельною війною, яка розгортається зі США. Експортний контроль, запроваджений 4 квітня, охоплював не тільки сім окремих рідкоземельних елементів, а й магніти, які містять навіть невеликі їхні кількості.

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У першому кварталі 2025 року, до введення обмежень на експорт, магніти становили майже 90% групи рідкоземельних продуктів.

Варто зазначити, що нестача життєво важливих магнітів загрожує таким галузям, як автомобілебудування, від США до Європи та Індії.

Дефіцит рідкоземельних металів

Світова торгівля опинилася під загрозою через дефіцит китайських рідкоземельних металів. Глобальні ланцюжки поставок опинилися під загрозою через повільні темпи видачі ліцензій у Китаї. Фахівці висловили стурбованість щодо того, що китайська бюрократія не впорається з кількістю заявок.

Зазначається, що деякі європейські заводи з виробництва автозапчастин призупинили роботу, оскільки занепокоєні обмеженнями на експорт критично важливих мінералів з Китаю.

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