Пекін може використовувати рідкоземельні метали як важіль тиску.

Від винищувачів до стрижнів ядерних реакторів і смартфонів - рідкоземельні метали необхідні для різного виробництва. У міру зростання геополітичної та торговельної напруженості домінування Китаю у видобутку і переробці перетворюється на кийок проти опонентів.

Видання Bloomberg пише, що у відповідь на мита США Пекін додав сім рідкоземельних металів до списку експортного контролю.

"Ці продукти та елементи безпосередньо впливають на розвиток ключових технологій і допоміжних галузей на інших великих ринках. Це підвищує вплив Китаю на будь-які переговори", - говорить директор з досліджень Project Blue Девід Мерріман.

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Тербій

Цей метал можна знайти в лампах розжарювання, він також дає змогу отримувати яскраві кольори на екранах смартфонів. Тербій надає магнітам, використовуваним у літаках, підводних човнах і ракетах, стійкості до перепадів температур. За словами Міністерства оборони США, це "один із найбільш важкодоступних елементів", оскільки в більшості родовищ він становить менше 1% від загального вмісту рідкоземельних елементів.

Китай експортує 85% тербію до Японії, а також до Південної Кореї та США, які отримують близько 5%.

Ітрій

Ітрій використовується для лікування раку печінки, а також у виробництві лазерів для стоматологічних і медичних операцій. Він також підвищує міцність сплавів, а його стійкість до високих температур і ударів робить його ідеальним матеріалом для високотемпературних надпровідників.

Ітрій видобувають на копальні Маунтін-Пас у Каліфорнії, але концентрати експортують для переробки, тому що в США немає відповідного підприємства. За даними Геологічної служби США, 93% імпорту сполук ітрію надходило з Китаю.

Диспрозій

Стійкий до високих температур, диспрозій здебільшого використовують у сплавах для магнітів, що встановлюються в двигунах і генераторах. Він особливо важливий для переходу до чистої енергетики, оскільки магніти з нього використовуються у вітряних турбінах і електромобілях. Одна з форм диспрозію також може використовуватися в стрижнях управління ядерних реакторів.

Китай поставляє більше половини диспрозію до Японії, близько 10% - до Південної Кореї, і лише 0,1% - до США.

Гадоліній

Гадоліній використовується в контрасті, який вводять під час проведення МРТ. Додавання невеликої кількості мінералу може підвищити стійкість до високих температур і окислення, що корисно для металів, які використовуються для виготовлення магнітів, електронних компонентів і дисків для зберігання даних.

Здатність поглинати нейтрони також робить його інгредієнтом для активної зони ядерних реакторів.

Лютецій

Лютецій використовується як хімічний каталізатор у нафтопереробних установках. США майже повністю закуповують цей метал у Китаї.

Самарій

Його використовують у супермагнітах, які встановлюють у турбінах і авто, а також він знаходить широке застосування в оборонній промисловості, оскільки може зберігати магнітні властивості за високих температур. Самарій також використовується в оптичних лазерах і ядерних реакторах.

Скандій

Бейсбольні біти та велосипедні рами можуть містити сліди скандію. Завдяки низькій щільності та високій температурі плавлення цей метал також використовується для виготовлення деяких компонентів для винищувачів. Завдяки своїм радіоактивним властивостям він також ідеально підходить для використання як трасувальна речовина в нафтопереробці.

Згідно з митними даними, на скандій та ітрій разом узяті припадає 14% китайського експорту, а найбільшим покупцем є Японія.

Мита Трампа щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп ввів щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Китай зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.

Крім того, Китай розширив використання найважливіших мінералів як торгової зброї. Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що загрожує глобальним поставкам ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва.

Водночас агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

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