Урсула фон дер Ляєн виступила у Європейському парламенті.

Європейський Союз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України, заявила в середу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

"Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – сказала вона в Європарламенті.

За її словами, не слід перебільшувати ризики війни для ЄС, але до них слід бути готовими, і це починається з термінової потреби відновити, поповнити, модернізувати збройні сили держав-членів.

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