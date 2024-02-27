За словами Єллен, для цього існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи.

Міністр фінансів США Джанет Єллен висловила найсильнішу публічну підтримку ідеї конфіскації приблизно 300 мільярдів доларів із заморожених активів центробанку Росії та використання їх для довгострокової реконструкції України, пише The Associated Press.

"Для нашої коаліції необхідно і терміново знайти спосіб розблокувати використання цих заморожених активів, щоб підтримати продовження опору України та її довгострокову реконструкцію. Я вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи для руху вперед", – сказала Єллен у виступі в Бразилії, де міністри фінансів і голів центробанків G20 збираються цього тижня.

За її словами, "дуже малоймовірно", що використання заморожених коштів зашкодить становищу долара в світовій економіці, "особливо враховуючи унікальність ситуації, коли Росія нахабно порушує міжнародні норми".

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"Реальних альтернатив долару, євро та ієні немає", – сказала голова Мінфіну США.

За словами журналістів, США та союзники заморозили сотні мільярдів доларів у російських іноземних активах у відповідь на вторгнення Москви в Україну. Ці мільярди залишаються невикористаними. Більшість коштів центрального банку Росії знаходяться в ЄС.

Конфіскація активів РФ

Євросоюз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) у вигляді цінних паперів і готівки, причому понад дві третини з них іммобілізовані в ЄС. Група експертів-юристів посилила аргументацію на користь арешту заморожених цих активів, стверджуючи, що такі дії дозволені міжнародним правом, зважаючи на масштаби війни в Україні.

США вперше в історії передали іншій країні конфісковані російські активи, які будуть спрямовані на підтримку України. На Мюнхенській конференції з безпеки заступник генерального прокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили про переведення 500 тисяч доларів з конфіскованих російських активів.

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