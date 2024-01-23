Союзники України згодні з тим, що РФ має заплатити за шкоду, заподіяну війною.

У понеділок, 22 січня, очільники МЗС країн Євросоюзу дали своє політичне благословення на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів. Про повну конфіскацію поки не йдеться.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, пізніше цього тижня питання обговорюватимуть вже посли країн Євросоюзу. Загалом союзники України згодні з тим, що РФ має заплатити за шкоду, заподіяну війною.

Наразі країни ЄС, G7 та Австралія разом заморозили близько 260 млрд євро в активах центрального банку Росії у формі цінних паперів та грошових коштів. Понад дві третини цієї суми перебуває в ЄС. Більшість активів містяться у кліринговому центрі Euroclear, де минулого року принесли дохід у 3 млрд євро.

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Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку було досягнуто прогресу щодо податку на непередбачувані прибутки.

Як зазначається, група країн, включаючи Німеччину, чітко дали зрозуміти, що виступають проти конфіскації через юридичні проблеми.

Конфіскація заморожених активів Рф

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що заморожених активів РФ вистачить, щоб покрити 80% потреб у відновленні України.

Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер також вважає, що використання цих грошей було б "легким" джерелом надходження допомоги для Києва.

Раніше FT писав, США пропонує робочим групам G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Союзники України поспішають узгодити відповідний план до другої річниці повномасштабного вторгнення.

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